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"سرايا القدس" تعلن استهداف منزل تمركزت بداخله قوة إسرائيلية

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صورة الخبر: سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الخميس تفجيرها منزلا كانت تتمركز بداخله مجموعة من الجنود الإسرائيليين مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وجاء في بيان لـ"سرايا القدس": "بعد عودة مجاهدينا من مناطق القتال شرق دير البلح أبلغوا تمكنهم من تفجير منزل -مفخخ مسبقا- قد تحصنت بداخله قوة صهيونية متوغلة أوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "رصد مجاهدونا قوات النجدة وهي تهرع إلى المكان مع هبوط طائرة مروحية لإجلاء القتلى والجرحى".
وكانت كتيبة طولكرم التابعة لـ"سرايا القدس" قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين مركب بمحور المنشية بالضفة الغربية، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفجر اليوم، قتل 5 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس قضاء طولكرم في الضفة الغربية.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قائد كتيبة طولكرم محمد جابر الملقب "أبو شجاع"، و4 آخرين من أعضاء الكتيبة، وإصابة جندي إسرائيلي من وحدة "اليمام" الخاصة، خلال تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس.

يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي أعلنت مساء يوم الاثنين الماضي، إطلاق عملية عسكرية في الضفة الغربية ستستمر عدة أسابيع، وفق ما ذكر الإعلام العبري.
وبسبب العملية العسكرية الإسرائيلية، قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، زيارته إلى السعودية لمتابعة "العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية".

المصدر: RT

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