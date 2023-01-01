سرايا القدس تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية والاستيلاء عليها في جباليا |شاهد

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عرضت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مشاهد من اسقاط طائرة كواد كابتر إسرائيلية من نوع "مافيك برو".



وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، إنها استطاعت السيطرة على الطائرة الإسرائيلية بعد إسقاطها في سماء مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



https://t.me/sarayapsa/23908

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وفي عملية أخري، قالت سرايا القدس، إنها تمكنت من استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بصاروخ (107) بتوجيه مباشر جنوب مخيم يبنا بمدينة رفح.وأضافت سرايا القدس، أنها استهدفت أيضا مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي المتحصنة في مبنى بمحيط المستشفى التركي شمال المحافظة الوسطى بصاروخ (107) وحقق إصابة مباشرة.