ستلتهم كل المنطقة.. "بوابة الجحيم" تتمدد بشكل صادم!

في منطقة ياكوتيا سيبيريا، تتسع حفرة باتا جيكا، المعروفة باسم "أبواب الجحيم"، بشكل مقلق، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على البيئة والمجتمعات المحلية، هذه الحفرة العملاقة، التي بدأ تكوينها نتيجة لذوبان التربة الصقيعية، تنمو بمعدل يثير القلق بين العلماء والخبراء البيئيين.
تاريخ وتكوين "أبواب الجحيم"
في ستينيات القرن العشرين، بدأ تشكل حفرة باتاجيكا في منطقة فيرخويانسك، ياكوتيا، بسبب إزالة الغابات المحلية، هذا التغيير البيئي أدى إلى ذوبان التربة الصقيعية، التي تحتوي على كميات هائلة من الغازات الدفيئة.
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