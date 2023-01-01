ستكون لعبة Batman: Arkham Shadow أول لعبة VR حصرية لنظارة Quest 3

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Batman: Arkham Shadow

أحد الأسباب الرئيسية وراء صعوبة التوصية بشراء نظارة Quest 3 VR التي تبلغ قيمتها 500 دولار على نظارة Quest 2 التي تبلغ قيمتها 200 دولار هو عدم وجود ألعاب حصرية.

ولهذا، فإننا لم نر حقًا قوة Quest 3 بعد، ولكن يبدو ان ذلك على وشك ان يتغير.

فقد أعلنت Meta عن لعبة Batman: Arkham Shadow، وهي حصرية بالكامل لأحدث نظارة واقع افتراضي للشركة. يبدو أن هذه اللعبة قد تم وضعها بالفعل في عالم Arkham الموجود مسبقًا، ولكن لم يتم تطويرها بواسطة شركة Rocksteady Studios.

تم إنشاء اللعبة بواسطة Oculus Studios ومطور يدعى Camouflaj، الذي قدم تجربة Iron Man VR الرائعة بشكل مدهش.

هناك مقطع دعائي، كما هو موضح أعلاه، لكنه خالي من أي طريقة لعب فعلية. لذلك، سيتعين علينا الانتظار حتى Summer Game Fest في شهر يونيو لنرى ذلك، وفقًا لجيف كيلي.

المصدر: بوابه المتميز

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