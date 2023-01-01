ستعود فولكس واجن لاستعمال شعارات GTI وR وتستغني عن GTX

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أعلنت شركة فولكس فاجن أنها ستلغي قريبًا شعار GTX الخاص بها، والذي تم تقديمه في عام 2018 للدلالة على الفئات عالية الأداء من سياراتها الكهربائية ID.



وفقًا للرئيس التنفيذي توماس شيفر، ستعود الشركة بدلاً من ذلك إلى شعارات GTI و R الكلاسيكية والتي تم استخدامها لعقود على السيارات ذات محركات البنزين من العلامة التجارية، وأوضح أن GTX تم استخدامها فقط للعلامة التجارية لسيارات الأداء على قاعدة عجلات MEB، ولكنهم سينتقلون الآن إلى شارات GTI و R.



جدير بالذكر أن فولكس فاجن استخدمت شعار GTX في الثمانينيات لسيارة شيروكو كوبيه قبل إحياءه من جديد مع ID 4 GTX ومن ثم توسيعه لسيارات ID 5 GTX وقدمت ID Buzz GTX و ID 7 GTX وحتى ID 3 GTX خلال الأشهر الستة الماضية.

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ذكر شيفر أيضًا أن السيارات الكهربائية بعلامة R ستلتزم بنظام الدفع الرباعي، وأن R ستصبح علامة تجارية للسيارات الكهربائية فقط بحلول نهاية هذا العقد.