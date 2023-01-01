ستصل سكودا إلروك الكهربائية كـ SUV أنيقة



سكودا إلروك الكهربائية سكودا إلروك الكهربائية

لمحت سكودا عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات والكهربائية بالكامل، سكودا إلروك 2025، وكشفت عن سلسلة من الرسومات التي تعرض تصميم السيارة الحديث والتكنولوجيا المتقدمة.

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ستأتي سكودا إلروك كبديل عن سكودا إنياج iV، وستصبح من السيارات الأكثر أهمية في تشكيلة سكودا من السيارات الكهربائية. أيضاً، ستأتي إلروك على قاعدة عجلات MEB من مجموعة فولكس فاجن، والتي تدعم العديد من السيارات الكهربائية الأخرى مثل فولكس فاجن ID 4.تسمح قاعدة العجلات بمحركات كهربائية متعددة، وبينما لم يتم الإعلان عن أرقام الأداء الدقيقة لـ إلروك بعد، فمن المحتمل أن تأتي مع خيارات بطارية متعددة. ويمكن أن توفر السيارة مدى يزيد عن 500 كيلومتر بشحنة واحدة، مع خيارات محركات تتراوح بين 201 إلى 295 حصانمن المتوقع أن تظهر سكودا إلروك 2025 لأول مرة في وقت لاحق من عام 2024، وأن تلعب دوراً في استراتيجية سكودا الطموحة للكهرباء.