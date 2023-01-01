ستصل سكودا إلروك الكهربائية كـ SUV أنيقة

لمحت سكودا عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات والكهربائية بالكامل، سكودا إلروك 2025، وكشفت عن سلسلة من الرسومات التي تعرض تصميم السيارة الحديث والتكنولوجيا المتقدمة.ستأتي سكودا إلروك كبديل عن سكودا إنياج iV، وستصبح من السيارات الأكثر أهمية في تشكيلة سكودا من السيارات الكهربائية. أيضاً، ستأتي إلروك على قاعدة عجلات MEB من مجموعة فولكس فاجن، والتي تدعم العديد من السيارات الكهربائية الأخرى مثل فولكس فاجن ID 4.
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