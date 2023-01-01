ستحقق مهمة بولاريس داون رقمًا قياسيًا في الارتفاع لرائدات الفضاء



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

ستسجل رائدتا فضاء رقمًا قياسيًا في رحلات الفضاء الأسبوع المقبل، فمن المقرر إطلاق مهمة بولاريس داون على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس في موعد لا يتجاوز 27 أغسطس.

قد يعجبك أيضا...

وفقا لما ذكره موقع "space"، تهدف المهمة إلى القيام بأول سير خاص في الفضاء على الإطلاق والتحليق على ارتفاع أعلى فوق الأرض من أي مركبة فضائية مأهولة منذ عصر أبولو، على ارتفاع حوالي 870 ميلاً (1400 كيلومتر).تم تمويل المهمة وقيادتها من قبل الملياردير جاريد إسحاقمان، الذي قام أيضًا بتمويل وقيادة مهمة Inspiration4 المدارية الخاصة في عام 2021.يضم طاقم بولاريس داون المكون من أربعة سارة جيليس وآنا مينون، وكلاهما مهندستان في سبيس إكس، بالإضافة إلى الطيار سكوت "كيد" بوتيت.كانت رائدة الفضاء التابعة لوكالة ناسا كاثرين سوليفان، التي وصلت إلى ارتفاع 386 ميلاً (621 كيلومترًا) في مهمة STS-31 خلال برنامج مكوك الفضاء، وفقًا لوكالة ناسا ومتتبع إحصاءات الفضاء جوناثان ماكدويل من معهد هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، أعلى امرأة تحلق قبل جيليس ومينون.كان ارتفاع STS-31 الشديد نتيجة لهدفها الرئيسي، نشر تلسكوب هابل الفضائي، وهو مرصد فضائي من الدرجة الأولى لا يزال نشطًا حتى اليوم بفضل جهود رواد الفضاء الذين ساروا في الفضاء في خمس مهام خدمة مختلفة.كان على متن STS-31 خمسة رواد فضاء، بما في ذلك سوليفان، التي وصلت إلى الفضاء بعد سبع سنوات فقط من إرسال وكالة ناسا أول رائدة فضاء لها (سالي رايد، في يونيو 1983).وصلت مهام خدمة هابل الخمس، التي حلقت بين عامي 1993 و2009، إلى ارتفاعات أقل من STS-31، في حين أن بعض البعثات المأهولة وصلت إلى مسافة أبعد في الفضاء من ارتفاع هابل، إلا أن جميعها تم تنفيذها بواسطة طواقم من الذكور فقط.كانت أعلى مهمة في مدار الأرض تضم رواد فضاء ناسا ديك جوردون وبيت كونراد، على متن جيميني 11 في سبتمبر 1966.وقد وصلوا إلى رقم قياسي في الارتفاع قبل أبولو بلغ 850 ميلاً (1368 كم)، والذي تهدف بولاريس داون إلى تحطيمه.