ستحصل رام 5500 على خلايا الوقود الهيدروجيني قريباً



رام 5500 رام 5500

لدى رام خطط لـ “أربع سيارات مكهربة على مدار العامين المقبلين” تشمل سيشمل 1500 REV الكهربائية، بالإضافة إلى “حل هيدروجين جديد قادم”.



بعكس ما كان متوقعاً، كشف جان ميشيل بيليج، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مجموعة ستيلانتس لتطوير خلايا وقود الهيدروجين. فإن سيارة البيك أب الهيدروجينية ستعتمد على رام 5500 الثقيلة.



لا يُعرف الكثير عن السيارة حالياً، بحسب ما ورد ستنتج الشركة سيارتها في المكسيك، ويذكر التقرير أيضًا “نسخة للسوق الأوروبي مع بدء “إنتاج منخفض الحجم في بولندا”. وسنتعرف على التفاصيل عند الكشف عن السيارة.