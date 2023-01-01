ستحافظ أستون مارتن فانكويش على محركات V8 وV12 دون تقنيات هجينة



أستون مارتن فانكويش أستون مارتن فانكويش

أكدت أستون مارتن أن الجيل التالي من سيارتها فانكويش، لن يتوفر بمحركات هجينة، ما يخالف الاتجاه السائد حالياً في عالم السيارات الخارقة الفاخرة الذي يتجه نحو المحركات المكهربة.

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يؤكد القرار التزام أستون مارتن بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية، على الأقل بالنسبة لفانكويش، والتي ستكون واحدة من أكثر السيارات تركيزاً على الأداء من العلامة التجارية. بينما يقوم العديد من صانعي السيارات، بما في ذلك فيراري ولامبورغيني، بدمج التكنولوجيا الهجينة لتلبية لوائح الانبعاثات الصارمة وتعزيز الأداء، يبدو أن أستون مارتن تتخذ نهجًا مختلفًا مع فانكويش. من المحتمل أن تحمل السيارة محركات V8 أو V12 ثنائي التوربو، ما يوفر طاقة خام دون التعقيد الإضافي للأنظمة الهجينة.صرحت أستون مارتن، أنها بينما تلتزم بالتقنيات الكهربائية ضمن مجموعة أخرى من تشكيلتها، فإن فانكويش تركز على القيادة النقية.