ستجعل لانزانتي سيارة ريد بل RB17 قانونية على الطرقات



ريد بل RB17 ريد بل RB17

تسعى شركة لانزانتي، المعروفة بتحويل سيارات السباق إلى سيارات قانونية على الطرقات، إلى تحويل سيارة ريد بل RB17، يهدف المشروع الطموح إلى توفير الأداء الفائق من هذه المصممة للمضمار فقط على الطرق العامة.

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ريد بل RB17تُعد سيارة ريد بل RB17 سيارة فائقة الأداء تم تطويرها بواسطة فريق تقنيات ريد بل وتتميز بمحرك V8 هائل ينتج قوة 1,100 حصان ويصل إلى 15,000 دورة في الدقيقة. تم بناء هذه السيارة بمواد خفيفة الوزن مع ديناميكا هوائية متطورة، مما يضمن تقديمها لسرعة وتحكم لا مثيل لهما على المضمار.تكمن خبرة لانزانتي في تحويل سيارات السباق عالية الأداء إلى سيارات قانونية على الطرقات دون التضحية بسماتها الأساسية في الأداء. بالنسبة لـ RB17، ستتضمن هذه العملية عدة تعديلات أساسية. من المرجح أن تشمل هذه التعديلات ضبط المحرك لتلبية معايير الانبعاثات، وإضافة ميزات السلامة الضرورية مثل الوسائد الهوائية وتدعيم الهيكل، بالإضافة لضبط نظام التعليق والإطارات للتعامل مع ظروف الطرق العامة المتنوعة.يمثل تحويل سيارة سباق مثل RB17 إلى سيارة قانونية على الطرقات تحديات كبيرة. سيكون تحقيق التوازن بين تلبية المتطلبات التنظيمية والحفاظ على الأداء الاستثنائي للسيارة هو التحدي الرئيسي أمام مهندسي التعديل، مع ذلك، تتمتع لانزانتي بسجل حافل فقد نجحت في تحويل سيارات سباق بارزة أخرى مثل مكلارين P1 GTR وبورش 911 GT1. من المتوقع أن تساعد الخبرة الكبيرة للشركة في الحفاظ على الأداء المتوقع من RB17 مع إضافة المتطلبات القانونية للتواجد على الطرق العامة.