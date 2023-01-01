ستارلينك توفر الاتصال عبر الأقمار الصناعية للشركات



ستارلينك ستارلينك

أبرمت سبيس إكس صفقة مع مزود خدمة الإنترنت المنزلي في الولايات المتحدة كومكاست Comcast لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك” لعملاء كومكاست من الشركات.



وتنطبق الشراكة الإستراتيجية على وحدة خدمات المؤسسات في كومكاست Comcast Business، التي لديها حاليًا نحو 2.6 مليون عميل تجاري للنطاق العريض.



وتدير وحدة خدمات المؤسسات في كومكاست أكثر من 900 ألف كم من شبكات الألياف، مع أنها قررت الاستفادة من الأقمار الصناعية المدارية الخاصة بخدمة ستارلينك لمساعدتها في توفير إنترنت عالي السرعة لعملاء المؤسسات في المناطق ذات الوصول المحدود إلى الشبكة.

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ولاحظت وحدة خدمات المؤسسات في كومكاست أن بعض عملائها قد يواجهوا تحديات الاتصال، وخاصة في المناطق التي لا يمكن الوصول فيها إلى شبكات الألياف العالية السرعة.وقال جون فريدمان، نائب الرئيس الأول لوحدة خدمات المؤسسات في كومكاست: “تكمل تقنية الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض من ستارلينك البنية التحتية الحالية لشبكتنا، وتوسع نطاق وصولنا، وتعزز قدرتنا على تقديم حلول اتصال موثوقة للمؤسسات”.وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها بين مشغل شبكة وشبكة أقمار صناعية لتوفير اتصال فضائي لعملاء المؤسسات، كما تعد واحدة من أولى المرات التي أبرمت فيها سبيس إكس شراكة مع مزود إنترنت أمريكي كبير.وبغض النظر عن وحدة خدمات المؤسسات في كومكاست، تعمل سبيس إكس أيضًا مع T-Mobile لإطلاق خدمة ستارلينك الخلوية في المواقع التي لا يوجد بها استقبال خلوي.وتؤكد الشراكة كيف يمكن لخدمة ستارلينك سد الفجوات في الوصول إلى النطاق العريض، وفقًا لما قاله جيسون فريتش، نائب رئيس سبيس إكس.وأضاف فريتش: “تعد هذه الاتفاقية مع أحد مزودي الخدمات الرائدين بمنزلة اعتراف بدور ستارلينك المتنامي بصفتها عنصرًا حاسمًا في شبكات المؤسسات الحديثة”.ولم تقدم الشركتان تفاصيل إضافية، لذلك من غير الواضح كيف قد تعمل الشراكة، مع أنه من الممكن أن تزود سبيس إكس عملاء وحدة خدمات المؤسسات في كومكاست الذين يتطلعون إلى الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المناطق النائية والريفية بأطباق ستارلينك العالية الأداء.ويتضمن الحل الآخر إنشاء سبيس إكس لمرافق Community Gateway الواسعة النطاق للمساعدة في توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لعملاء وحدة خدمات المؤسسات في كومكاست المختارين.وتعزز هذه الخطوة ريادة ستارلينك في شبكات الاتصالات المعتمدة على الأقمار الصناعية مقارنةً بالمنافسين، مثل أمازون وفياسات.وتدير شركة تصنيع الصواريخ التي يقودها إيلون ماسك الكوكبة الكبرى من أقمار الاتصالات الصناعية وتوفر الاتصال بالإنترنت للعملاء من الأفراد والشركات في المواقع ذات الوصول المحدود إلى الإنترنت أو المواقع التي لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت.