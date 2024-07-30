سبع عادات تزيد من فرص الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم

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الحفاظ على الصحة الجيدة يتطلب أكثر من مجرد تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة، فبعض العادات اليومية قد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم .

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وبحسب ما ذكره موقع تايمز أوف إنديا، هناك عادات شائعة يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم .تخطي وجبة الإفطاريمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى تعطيل العمليات الأيضية في الجسم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.ووجدت دراسة نُشرت في مجلة "فرونتيرز" أن الأفراد الذين يتخطون وجبة الإفطار بانتظام لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم وزيادة مقاومة الأنسولين، وكلاهما من مسببات مرض السكري.ويرتبط تخطي وجبة الإفطار بارتفاع ضغط الدم، وغالبًا ما يستهلك أولئك الذين يفوتون هذه الوجبة الحاسمة المزيد من السعرات الحرارية في وقت لاحق من اليوم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو عامل خطر كبير لارتفاع ضغط الدم.الجلوس لفترة أطول:رتبط نمط الحياة المستقر ارتباطًا وثيقًا بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم. ووفقًا لبحث نُشر في عام 2021، يمكن أن تؤدي فترات الجلوس الطويلة إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم وارتفاع مستويات الأنسولين.تحذر جمعية القلب الأمريكية (AHA) أيضًا من أن الجلوس المفرط يمكن أن يقلل من كفاءة تدفق الدم ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يساعد ممارسة النشاط البدني المنتظم، حتى الأفعال البسيطة مثل الوقوف والتمدد كل ساعة، في تقليل هذه المخاطر.عدم النوم الكافييمكن أن يؤدي النوم غير المنتظم وقلة النوم إلى تعطيل إيقاعات الجسم الطبيعية وزيادة خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.ونشر المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، دراسة أظهرت أن جداول النوم غير المنتظمة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.وتؤكد مؤسسة النوم الوطنية أن قلة النوم ترتبط بارتفاع ضغط الدم، وأن النوم ضروري لتعافي الجسم وتنظيم هرمونات التوتر، ويمكن أن يؤدي النوم المتقطع إلى بقاء الجسم في حالة من اليقظة الشديدة، مما يرفع ضغط الدم بمرور الوقت.تناول الأطعمة المصنعة بشكل مفرطغالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكريات والصوديوم، وكلها ضارة بالصحة. ويمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة بانتظام إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم.ويمكن أن يؤدي ارتفاع محتوى الصوديوم في الأطعمة المصنعة إلى احتباس الماء في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وتساهم الأطعمة السكرية في زيادة الوزن وزيادة مستويات السكر في الدم، وكلاهما من عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري.العمل تحت ضغط شديدالإجهاد المزمن له تأثيرات بعيدة المدى على الصحة، وخاصة في زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم. فعندما يتعرض الجسم للإجهاد، يفرز الكورتيزول، وهو هرمون يزيد من مستويات السكر في الدم.تناول المشروبات السكرية:المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والقهوة المحلاة، تساهم بشكل كبير في تطور مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وتحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من السكريات المضافة، والتي يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم وتساهم في مقاومة الأنسولين بمرور الوقت.ويمكن أن تساهم هذه المشروبات في زيادة الوزن والسمنة، وكلاهما من عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي المحتوى العالي من السعرات الحرارية والقيمة الغذائية المنخفضة لهذه المشروبات إلى اتباع نظام غذائي غير صحي وضعف الصحة العامة.عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظمإن النشاط البدني المنتظم ضروري للحفاظ على مستويات صحية من السكر في الدم وضغط الدم، كما أن نمط الحياة المستقرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم.تساعد التمارين الرياضية الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية، وخفض مستويات السكر في الدم، وتعزيز فقدان الوزن، وكلها أمور بالغة الأهمية في الوقاية من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.توصي منظمة الصحة العالمية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل كل أسبوع للحفاظ على صحة جيدة.