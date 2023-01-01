سبع أبواب من الجنة مفتوحة لمن يفعل هذه الأمور بعد الموت! .. فيديو

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كشف الشيخ أحمد سعد عباس محيسن إمام مسجد السيدة زينب، سبع أمور يحصل المسلم على أجر فعلها حتى بعد موته.



واستشهد الشيخ أحمد محيسن، في خطبة الجمعة، من مسجد السيدة زينب، بعنوان "واجبنا نحو المنافع المشتركة والأماكن العامة"، بحديث النبي الذي يقول فيه (سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو ورث مصحفا أو بنى مسجدا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته).



وأوضح أن معنى من "كرى نهرا" أو قام عليه ووسعه فلا يجوز تضييقه أو تلويثه ولا نلقى فيه بالمخلفات، كما أن من واجبنا نحو المنافع العامة أن نحث بعضنا بعضا على الحفاظ عليها، فقال النبي (الدال على الخير كفاعله) ونحذر من الإساءة وسوء الاستخدام لهذه المرافق.

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وأكد خطيب مسجد السيدة زينب، على أن هذه المنافع والمرافق العامة أمانة في أعناقنا جميعا وسنسأل عنها يوم القيامة، فيجب الحفاظ عليها لأن الله أمرنا أداء الأمانة وعدم خيانتها، فقال الله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).https://www.facebook.com/watch/?v=382441731433872