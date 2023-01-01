سبب العثور على نقطة غامضة في صور كاميرا أيفون



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أثار أحد مستخدمي Reddit المقيم في نيوزيلندا، انبهار مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم بمنشور يطرح سؤالاً بسيطًا.



"كيف يمكنني إزالة هذه النقطة من الكاميرا؟" كتب المستخدم أعلاه صورة لغرفة انتظار في المستشفى بها بقعة دائرية داكنة.



وكتب المستخدم: "لقد حاولت مسح الكاميرا وإلقائها بعنف على سريري، كما أوصت المنشورات الأخرى، لكن الأمر لم يختفي".

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واتفق مستخدمو Redditors الآخرون مع ذلك، حيث أشار الكثيرون إلى أن أجهزة الاستشعار الموجودة في كاميرا iPhone الخاصة به قد تعرضت للتلف.وسأله البعض بسخرية عما إذا كان قد قام بتصوير الكسوف، مع العلم أن التعرض الطويل للشمس يمكن أن يؤدي إلى تلف أي كاميرا هاتف.وأكد مستخدم آخر أن "تلف المستشعر لا يبدو هكذا".4 أشياء يجب إتباعها عند السفر.. للحماية من لصوص الأنترنت"هذا غبار على المستشعر.. يمكنك العيش معه أو الذهاب إلى متجر Apple Store.. يمكنك محاولة ضرب هاتفك على أمل أن يزيحه".وكتب أحد مستخدمي الإنترنت: "جهاز الاستشعار المحترق لا يبدو هكذا، توقف عن القول إنه وجهه نحو الشمس، إنه غبار"، "لا يمكنك إزالته بنفسك، عليك أن تأخذه إلى ورشة إصلاح أو مباشرة إلى شركة Apple."وعلى الرغم من أنه من غير المألوف أن يصل الغبار إلى أسفل عدسة كاميرا هاتفك، مما يتسبب في ظهور بقع داكنة في الصور، ومع ذلك، يعتقد أن هذا نتيجة لعيب في التصنيع.