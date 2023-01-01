سامسونج تفاجئ عشاقها بأحدث smartwatch تقهر Apple Watch



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

سربت ساعة جالاكسي ووتش FE من سامسونج بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وفي وقت ما ترددت شائعات عن أنها ستصبح رسمية في 24 يونيو. قد يحدث ذلك، ولكن أحد تجار التجزئة في هولندا لم يستطع الانتظار وقرر البدء في بيع الجهاز القابل للارتداء اليوم.



لذا، يمكنك الآن شراء ساعة جالاكسي ووتش FE من موقع Mobiel.nl مقابل 219.95 يورو، مع التسليم "في أقرب وقت ممكن". يمكنك الاختيار بين ثلاثة ألوان: الأسود، والذهبي الوردي، والفضي بحزام أزرق فاتح. تأتي الساعة بقياس 40 ملم وتعمل بنظام Wear OS.



تعتبر ساعة جالاكسي ووتش FE مطابقة لساعة جالاكسي ووتش 4 من عام 2021، لذا فهي تحتوي على معالج Exynos W920، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 1.5 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 16 جيجابايت. بالطبع، تدعم الساعة المدفوعات عبر الهاتف المحمول باستخدام NFC.

قد يعجبك أيضا...

في هذه المرحلة، ربما يكون من الجيد أن تجعل سامسونج الأمر رسميًا بالفعل بما يخص ساعة جالاكسي ووتش FE، لأننا نعرف كل شيء عنها على أي حال.