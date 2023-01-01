سامسونج تجمد شحنات Galaxy Buds 3 Pro لمشكلات تتعلق بمراقبة الجودة



Galaxy Buds 3 Pro Galaxy Buds 3 Pro

قامت شركة Samsung بإيقاف شحنات Galaxy Buds 3 Pro مؤقتًا. مع ذكريات إخفاق هاتف Galaxy Note الساخن (وليس بطريقة جيدة) قبل ثماني سنوات، أوقفت الشركة إطلاق سماعات الأذن بينما تقوم "بتقييم وتحسين" مراقبة جودة المنتج بشكل عاجل، وفقًا لبيان تمت مشاركته مع Engadget وAndroid الهيئة التي نشرت الخبر لأول مرة.

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أفاد بعض المستخدمين الذين حصلوا على Galaxy Buds 3 Pro قبل إطلاقه في 24 يوليو أن أطراف أذنهم تمزقت بسهولة. وبالنظر إلى عدد المرات التي قد يحتاجون فيها إلى إزالة الأطراف واستبدالها للعثور على ما يناسبهم بشكل مثالي، كان من الممكن أن تؤدي المواد المعرضة للتمزق إلى علاقات عامة فظيعة واستدعاء باهظ الثمن لو سمحت الشركة بمواصلة عملية الإطلاق كما هو مخطط لها.أضاف موقع سامسونج على الويب تاريخ إصدار جديد هو 28 أغسطس، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا عنصرًا نائبًا بسيطًا أم هدفًا صعبًا جديدًا. بالإضافة إلى ذلك، تم سحب قائمة Amazon الخاصة بـ Galaxy Buds 3 Pro تمامًا.وجاء في بيان سامسونج: “لضمان تلبية جميع المنتجات لمعايير الجودة لدينا، قمنا مؤقتًا بتعليق عمليات تسليم أجهزة Galaxy Buds 3 Pro إلى قنوات التوزيع لإجراء تقييم كامل لمراقبة الجودة قبل إجراء الشحنات إلى المستهلكين”. أصدرت شركة Samsung Korea سابقًا بيانًا تعتذر فيه عن مشكلات مراقبة الجودة ووعدت بإجراء فحص كامل. ومع ذلك، فإن هذا التعليق لم يذكر أي تأخير.وأضافت الشركة أنه يتعين على العملاء الذين استلموا بالفعل Galaxy Buds 3 Pro ويواجهون مشكلات الاتصال بشركة Samsung أو زيارة أحد مراكز خدمة Samsung. نشرت Android Authority أيضًا رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى عميل الطلب المسبق لتأكيد التأخير وتنصحه بطلب الإلغاء إذا اختار ذلك.يمكنك قراءة بيان سامسونج الكامل أدناه:كانت هناك تقارير تتعلق بعدد محدود من أجهزة Galaxy Buds 3 Pro للإنتاج المبكر.نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونظل ملتزمين بتلبية أعلى معايير الجودة لمنتجاتنا. نحن نقوم بشكل عاجل بتقييم وتعزيز عمليات مراقبة الجودة لدينا.لضمان تلبية جميع المنتجات لمعايير الجودة لدينا، قمنا بتعليق عمليات تسليم أجهزة Galaxy Buds3 Pro مؤقتًا إلى قنوات التوزيع لإجراء تقييم كامل لمراقبة الجودة قبل إجراء الشحنات إلى المستهلكين.ونحن نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر.