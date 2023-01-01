ساعه Pixel Watch 3: حجم وشاشة وبطارية أكبر



Pixel Watch 3 Pixel Watch 3

لم يكن الحجم الواحد مناسبًا للجميع، وخاصةً بالنسبة لجهاز شخصي مثل الجهاز القابل للارتداء. كانت حقيقة أن الجيلين الأولين من ساعة Pixel Watch كانا متاحين بحجم واحد فقط واحدة من أكبر شكواي بشأنها. والخبر السار هو أن هذا يتغير مع أحدث ساعة ذكية للشركة تم إطلاقها في حدث Made By Google هذا العام: أصبحت ساعة Pixel Watch 3 متاحة أخيرًا بأكثر من حجم.

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إذا كنت تفضل شيئًا أكبر من الساعة الأصلية، التي كانت بهيكل 41 مم، فإن هذا العام هو أول فرصة لك للنظر في ساعة Google الذكية.في حين ركزت جهود العام الماضي على تحسين أجهزة الاستشعار والمعالج وميزات تتبع اللياقة البدنية، فإن ساعة Pixel Watch 3 تقدم حجمًا أكبر وشاشة أكبر ووعودًا أكبر فيما يتعلق بعمر البطارية. كما أنها تقدم ميزة جديدة "كشف فقدان النبض" تقول Google إنها الأولى من نوعها.تقدم ساعة Pixel Watch 3 ميزة كشف فقدان النبضعلى الرغم من صياغتها بشكل محرج بعض الشيء، فإن "كشف فقدان النبض" يفعل في الأساس ما يصفه. باستخدام معدل ضربات القلب وأجهزة الاستشعار الأخرى في Pixel Watch 3، ستلاحظ ما إذا كان مرتديها لديه نبض. نظرًا لأن الجهاز يأخذ عينات من نبضك بمعدل مرة واحدة كل ثانية، وهو أحد أكثر المعدلات شيوعًا في مجال الساعات الذكية السائدة، فسوف يلاحظ بسرعة كبيرة ما إذا كان قلبك قد توقف. بعد ذلك، سيبحث عن علامات أخرى مثل ما إذا كنت لا تزال تتحرك، وما إذا كانت لا تزال على معصمك. مع كل هذه البيانات، سيحدد ما إذا كنت تعاني من "حدث فقدان النبض" مثل السكتة القلبية أو فشل الجهاز التنفسي أو الدورة الدموية أو الجرعة الزائدة أو التسمم.عندما يحدد فقدان النبض، ستتواصل Pixel Watch 3 معك وتتصل بخدمات الطوارئ إذا لم تستجب. عند الإطلاق، قالت Google إن هذا سيكون متاحًا في بلدان مختلفة في أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) وأنها "تعمل مع الهيئات التنظيمية لجعل الميزة متاحة في المزيد من البلدان".وفي حديثه مع Engadget، قال مدير إدارة المنتجات الأول لشركة Google لـ Pixel Wearables، سانديب واريتش، إنه لا يوجد شيء للإعلان عنه حتى الآن بشأن التوافر في الولايات المتحدة. وأضاف: "لكن رغبتنا هي مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، حتى إنقاذ حياة واحدة من خلال هذا سيكون أمرًا هائلاً".وأوضح واريتش أنه بمجرد أن يكتشف مستشعر معدل ضربات القلب، في أخذ العينات المستمر، "احتمالية فقدان النبض، فإنه يتحول بعد ذلك إلى مصابيح LED حمراء".أضاف أن هذا يؤدي إلى "التقاط أعلى للحدث". وإذا استمر عدم اكتشاف النبض، فإن استشعار الحركة يبدأ في العمل لمعرفة ما إذا كان هناك أي "حركة مقصودة"، قبل أن يحدد النظام أن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث حدث فقدان النبض، مما يؤدي إلى مطالبة المستخدم وبدء التواصل في حالات الطوارئ.في كلا الحجمين، تكون شاشة ساعة Pixel Watch 3 أكثر اتساعًا من ذي قبل. قالت جوجل إنها تمكنت من تقليص الحواف بنسبة 16 بالمائة، مما فتح بعض المساحة في طراز 41 مم. وفي الوقت نفسه، أدى ذلك، جنبًا إلى جنب مع اللوحة الأكبر في طراز 45 مم، إلى زيادة بنسبة 40 بالمائة في مساحة الشاشة مقارنة بطرازات 41 مم الأقدم. جنبًا إلى جنب، يمكنك رؤية بلاطة إضافية على طراز 45 مم في بعض المناطق.هذا كثير جدًا في مقابل عدم إضافة الكثير من الحجم. لا يزال كلا الحجمين من Pixel Watch 3 يبدوان متشابهين مع سابقاتهما، مع هيكل دائري لامع يلمع عندما يلتقط الضوء بزوايا معينة. يبرز القرص الموجود على اليمين قليلاً كما كان من قبل، وتدويره يجعل التمرير سلسًا وبديهيًا عبر واجهة الساعة.هذا العام، استخدمت Google أيضًا شاشات Actua التي أطلقتها على هواتف Pixel 8 الرائدة في تشكيلة Pixel Watch 3 الجديدة. وهذا يعني أن الساعات الجديدة يمكن أن تصل إلى 2000 شمعة من السطوع وتنخفض إلى 1 شمعة عندما لا تريد أن تحترق شبكية العين لديك. تحتوي Pixel Watch 3 أيضًا على معدل تحديث متكيف يتراوح بين 1 هرتز و60 هرتز، والقدرة على النزول إلى 1 هرتز فقط يمكن أن تساعد Google في توفير بعض الطاقة.في الواقع، مع الساعات الذكية الجديدة التي تعمل بنظام Wear OS 5 الذي يعد بعمر بطارية أطول، بالإضافة إلى بنية الشريحة المزدوجة، يمكن للشاشات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة أن تساعد في جعل Pixel Watch 3 تدوم لفترة أطول من سابقاتها. على الأقل، هذا هو الأمل.تقول Google إنه يجب أن تكون قادرًا على الحصول على 24 ساعة من الاستخدام بشحنة كاملة، ووضع Battery Saver المحسن الذي من شأنه أن يمد وقت التشغيل إلى 36 ساعة دون التضحية بـ "ميزات الصحة واللياقة والسلامة". تجدر الإشارة إلى أن طراز 45 مم يحتوي على بطارية أكبر بنسبة 35 بالمائة من Pixel Watch 2، على الرغم من أنه يحتوي أيضًا على شاشة أكبر لدعمها.بمجرد الوصول إلى 15 بالمائة في ساعتك، سيتم تنشيط Battery Saver تلقائيًا لمنحك بضع ساعات إضافية. تنص الطباعة الدقيقة من Google على التحذير المعتاد حول كيفية تسبب استخدام ميزات مختلفة في تقصير عمر البطارية.بالإضافة إلى مجموعة ميزات توفير الطاقة، هناك وضع وقت النوم التلقائي الجديد الذي يتم تنشيطه عندما يكتشف Pixel Watch 3 أنك قد غفوت. سيوقف تشغيل Always On Display ويعطل الإشعارات عندما تغفو، ثم يعود تلقائيًا إلى الوضع الطبيعي عندما يشعر بأنك استيقظت. لا يقلل هذا من الانقطاعات عند الراحة فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على البطارية. الأهم من ذلك، أن وضع وقت النوم لا يوقف تتبع النوم، لذلك ستظل قادرًا على معرفة مقدار الوقت الذي أمضيته في مرحلة حركة العين السريعة أو المراحل العميقة في اليوم التالي.