ساعة Galaxy Watch FE الجديدة.. إليك المواصفات والسعر



Galaxy Watch FE Galaxy Watch FE

أعلنت شركة سامسونج قبل يومين ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch FE التي تتضمن مجموعة واسعة من المزايا المتقدمة لتسهيل تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، وتُباع بسعر متوسط يقل عن 300 دولار، وتأتي هذه الساعة بتصميم أنيق وتتوفر بحجم واحد فقط.



وفيما يلي سنذكر جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها ساعة سامسونج Galaxy Watch FE الجديدة:



التصميم والشاشة:

ساعة سامسونج Galaxy Watch FE الجديدة.. إليك المواصفات والسعر

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تأتي ساعة سامسونج Galaxy Watch FE الجديدة بتصميم يشبه تصاميم ساعاتها الذكية السابقة، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود والوردي والفضي. وتمتاز هذه الساعة بالتصميم المتين والمريح، وتأتي بحجم واحد قدره 40 ملم، وتمتاز بوزنها الخفيف، وهي مريحة للارتداء طوال اليوم.تمتاز ساعة Galaxy Watch FE بأنها مقاومة للماء وفقًا لمعيار 5ATM وهي قادرة على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يبلغ 5 أمتار لمدة قدرها 10 دقائق، كما تمتاز بأنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.وفيما يتعلق بالشاشة، تضم ساعة سامسونج الجديدة شاشة Super AMOLED يبلغ مقاسها 1.2 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 396 × 396 بكسلًا، وبكثافة قدرها 330 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on display)، وتأتي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Sapphire crystal glass).المعالج والمزايا الأساسية:ساعة سامسونج Galaxy Watch FE الجديدة.. إليك المواصفات والسعرتعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch FE بمعالج Exynos W920 من سامسونج وتعمل بنظام التشغيل (Wear OS 4)، وواجهة المستخدم (One UI Watch 5)، وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 1.5 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 16 جيجابايت.وفيما يتعلق بالمزايا الخاصة بتتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، تتضمن هذه الساعة الذكية مستشعر BioActive المتقدم من سامسونج الذي يوفر مجموعة من المزايا لمراقبة المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، وتقدم هذه المزايا رؤى مخصصة وقابلة للتنفيذ؛ مما يساعد المستخدمين في تحسين صحتهم، وتعمل هذه الساعة كمدرب صحي شخصي، وتقدم التوجيه والتحفيز لمساعدة المستخدمين في تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم.مزايا مراقبة النوم:تتضمن ساعة سامسونج الجديدة مزايا متقدمة تراقب أنماط النوم وتوفر تحليلًا مفصلًا، كما تتضمن مزية التدريب على النوم التي تساعد المستخدمين في توفير بيئة مناسبة للنوم وتحسين عادات نومهم. ومن خلال تقديم رؤى حول جودة النوم ونصائح قابلة للتنفيذ تساعد هذه الساعة الذكية المستخدمين في تحسين جودة النوم.تتجاوز مزية مراقبة النوم من سامسونج مجرد تتبع مدة النوم؛ إذ توفر نظرة شاملة على مراحل النوم، مثل: حركة العين السريعة والنوم العميق. ويساعد هذا التحليل التفصيلي المستخدمين في فهم أنماط نومهم وتحديد مجالات التحسين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مزية التدريب على النوم نصائح وإجراءات روتينية مخصصة لمساعدة المستخدمين في تطوير عادات نوم فضلى.مزايا مراقبة صحة القلب:تتضمن ساعة Galaxy Watch FE مجموعة من المزايا لمراقبة صحة القلب، مثل: مزية HR التي تكتشف معدلات ضربات القلب المرتفعة أو المنخفضة عن المعدل الطبيعي، ومزية مراقبة علامات الرجفان الأذيني (Afib). كما يمكن للمستخدمين استخدام هذه الساعة لمراقبة ضغط الدم وتخطيط القلب (ECG)، واكتساب رؤى تفصيلية حول صحة القلب.تتبع اللياقة البدنية:تدعم هذه الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي مختلف وتوفر تقارير مفصلة عن مستوى التقدم وأداء المستخدم؛ إذ تتبع هذه الساعة الذكية مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل: الجري وركوب الدراجات والسباحة وغير ذلك. وتُسجل كل تمرين بدقة؛ مما يوفر للمستخدمين ملاحظات مفصلة حول أدائهم.تتضمن هذه الساعة أيضًا مزية تحليل الجري المتقدمة التي تقدم رؤى حول أداء المستخدم لمساعدته في الجري بكفاءة وتقليل مخاطر الإصابة.الاتصال السلس:توفر الساعة اتصالًا سلسًا بأجهزة سامسونج الأخرى؛ مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة. وتضمن مزية Find My Phone للمستخدم إمكانية تحديد موقع هاتفه باستخدام الساعة، وتتيح مزية التحكم في الكاميرا للمستخدم التحكم في كاميرا هاتفه الذكي من بُعد؛ مما يسهل التقاط الصور الجماعية.يمتد هذا التكامل إلى تطبيقات اللياقة البدنية والعافية؛ مما يضمن للمستخدمين إمكانية مزامنة بياناتهم الصحية دون عناء عبر الأجهزة المختلفة، سواء كانت هذه البيانات لتتبع التمرين أو مراقبة النوم أو مراقبة المؤشرات الصحية الأخرى، وتضمن هذه الساعة الذكية سهولة الوصول إلى كل هذه البيانات من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو أجهزة جالاكسي الأخرى.المحفظة الرقمية:يسمح دعم المحفظة الرقمية (Samsung Wallet) للمستخدمين بإجراء المدفوعات والوصول إلى بطاقات الدفع مباشرة من ساعتهم الذكية.السعر:ستكون ساعة سامسونج Galaxy Watch FE الجديدة متاحة عالميًا هذا الصيف بسعر قدره 200 دولارٍ أمريكي، كما ستتيح الشركة نسخة داعمة لشبكات الجيل الرابع LTE بسعر قدره 250 دولارًا أمريكيًا.