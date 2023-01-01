ساعة سمارت من Honor مش هتفرقها عن Apple Watch..وبنصف السعر



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كشفت شركة HONOR عن أحدث ساعة ذكية لها، Watch 5، في معرض IFA برلين 2024. تأتي الساعة بتصميم مربع مشابه لسلفها، مع انحناءات ناعمة وإطار من الألومنيوم.

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مواصفات وميزات HONOR Watch 5الشاشة: 1.85 بوصة AMOLED عالية الدقة.الوزن: 35 جرامًا.البطارية: 480 مللي أمبير مع عمر بطارية يصل إلى 15 يومًا.الميزات الصحية: تتبع معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى مسح صحي بنقرة واحدة.نظام تحديد المواقع: AccuTrack لتتبع الأنشطة بدقة.الأنماط الرياضية: 85 نمطًا رياضيًا، بما في ذلك 12 نمطًا احترافيًا.المقاومة للماء: 5 ATM.السعرلم تكشف HONOR بعد عن سعر وتوافر Watch 5، ولكن من المتوقع أن تكون خيارًا تنافسيًا في سوق الساعات الذكية. تم إطلاق سلفها، HONOR Watch 4، بسعر 150 يورو.أخبار أخرىفي أخبار أخرى، قدمت شركة Red Magic جهاز Gaming Tablet Pro، المتوفر في نسختين موجهتين للألعاب. يمتلك الجهاز شاشة 10.9 بوصة بدقة 2.8K ومعدل تحديث 144 هرتز، بينما تأتي النسخة 3D Explorer Edition بشاشة 12.1 بوصة يمكنها التبديل بين أوضاع 2D و 3D. يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 أو Gen 2، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين يصل إلى 512 جيجابايت. كما يتضمن الجهاز ميزات تبريد متقدمة وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع.