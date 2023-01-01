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ساعة ذكية من Fenix بمواصفات جبارة..متفرقش حاجة عن Apple Watch..

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تستعد شركة Garmin لإطلاق جيل جديد من ساعات Fenix الذكية، وهي ساعة Garmin Fenix 8 الذكية، وقد أوضحت أحدث التسريبات العديد من التفاصيل حول الساعة الذكية.

ووفقا لموقع "tomsguide" قدمت شركة Garmin للأسواق هذا العام العديد من الإصدارات لساعتها Lily 2 وForerunner 165.
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وتشير التسريبات إلى أن شركة Garmin تعمل على تطوير إصدارات جديدة من ساعات Enduro وFenix، كما تعمل الشركة أيضاً على تطوير إصدار فرعي جديد بعنوان “Fenix E”.

ووفقا للتسريبات توضح التفاصيل التي جاءت من “FitnessTrackerTest” أن شركة Garmin تخطط لتوفير ساعة Fenix 8 الذكية وذلك باثنان من الأحجام 47 و51 مم، تتميز ساعة Fenix 8 الذكية بشاشة AMOLED في بعض النماذج وشاشة MIP في النماذج الأخرى.


كما تؤكد التسريبات أن شركة Garmin تخطط لدعم نماذج Solar من ساعة Fenix 8 الذكية والتي تأتي بشاشة AMOLED وتعرف بساعة Fenix 8 Solar و بحجم 51 مم.
أما بطارية ساعة Fenix 8 الذكية فإنها تأتي بعمر شحن يصل إلى 48 يوم، وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي قدم عمر شحن 37 يوم.

المصدر: صدى البلد

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