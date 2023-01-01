ساعة الاستجابة: متى تصادف يوم الجمعة؟

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صورة الخبر: الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حول: "متى تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة"؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "هناك أقاويل متعددة، والذى عليه العمل هى طوال اليوم مثل ليلة القدر من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة".

وتابع: "من يوفق إلى ساعة الاستجابة يوم الجمعة يصبح من السعداء، أحد العلماء بيقول لو عاوز تصادف ساعة الاستجابة، يجتمع 24 شخصا كل شخص يدعو الله فى ساعة طوال اليوم على مدار الساعات ويدعو لنفسه ويهب الثواب للآخرين".

المصدر: elbalad

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