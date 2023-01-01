ساعات ‏Apple وأجهزة الآيباد وأجهزة ماك التي لن تدعم التحديثات الجديدة!

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أعلنت ابل مؤخراً عن التحديثات الجديدة لأنظمة التشغيل، كما كشف هذا الإعلان عن بعض الأجهزة التي لن تدعم التحديثات الجديدة وفي السطور القادمة نكشف عن أي من أجهزة الآيباد وساعات ابل وأجهزة ماك التي لن تدعم التحديث.



يدعم تحديث iPadOS 18 الكثير من أجهزة الآيباد التي دعمت التحديث السابق، إلا أن ابل ستتوقف عن دعم بعض من أجهزة الآيباد أيضاً والتي تشمل جهاز iPad الذي أطلق في 2018، والذي يعرف أيضاً بالجيل السادس من أجهزة الآيباد، بينما يدعم الجيل السابع التحديث أو الذي أطلق في 2019، مع الإصدارات اللاحقة من السلسلة.



كما تتوقف ابل عن دعم الجيل الثاني من iPad Pro الذي قدم للأسواق في 2017 والذي يتميز بحجم 12.9 إنش، بينما تستمر ابل في دعم جهاز iPad Pro الذي أطلق في 2018 والمميز بحجم كبير في الشاشة.

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أيضاً لن ينضم iPad Pro المميز بحجم 10.5 إنش والذي أطلق في 2017 إلى هذا التحديث، والذي يعرف بالجيل الأول من أجهزة iPad Pro، ويعد إصدار 2018 المميز بحجم 11 إنش أصغر جهاز في السلسلة يحصل على دعم نظام iPadOS 18.iPadOS 17 iPadOS 18جهاز iPad 2018 2019جهاز iPad mini 2019 2019جهاز iPad Air 2019 2019جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش 2017 2018جهاز iPad Pro بحجم 10.5 إنش 2017 لن يدعم التحديثجهاز iPad Pro بحجم 11 إنش 2018 2018من جانب أخر تدعم الكثير من ساعات ابل الذكية تحديث watchOS 11 بدءاً من ساعات Apple Watch Series 6 والإصدارات اللاحقة التي تتضمن ساعة Apple Watch SE (2022) أو التي تعرف بالجيل الثاني من ساعة Watch SE.ومن المقرر أن تتوقف ابل عن دعم ساعات Apple Watch Series 4 وApple Watch Series 5، والإصدار الأول من Watch SE.أيضاً يسقط تحديث macOS Sequoia الدعم عن بعض أجهزة ماك والتي تشمل بعض من أجهزة ماك التي تعمل بمعالجات إنتل، ومنها أجهزة MacBook Air التي أطلقت في 2018 و2019 التي تستخدم الجيل الثامن من معالجات إنتل، بينما تستمر ابل بدعم أجهزة MacBook Air التي أطلقت في 2020 والتي تضم الجيل العاشر من معالجات إنتل.