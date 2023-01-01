سؤال محير لطلاب الثانوية العامة في امتحان العربي اليوم

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شمل امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ، سؤالا حير الطلاب عن معنى تتلظى.



حيث جاء نص سؤال معنى تتلظى في امتحان العربي الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2024 اليوم كالتالي :



أي من الكلمات التالية تعبر عن معنى “تتلظى الصدور لنعمتك” في الفقرة الأولى ؟ .. وأتيح للطلاب اختيار إجابة معنى تتلظى بين 4 اختيارات هي : تتطلع - تحقد - تتأسى - تتحسر

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جدير بالذكر أنه كان قد أدى اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 الموجودة على مستوى الجمهورية لمدة 3 ساعات.امتحان اللغة العربيةوصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب بلجنة بمحافظة السويس قام بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة الامتحانية.وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطالب على الفور خلال قيامه بالغش الإلكتروني عبر استخدام سماعة الأذن وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.كما تم ضبط طالب بلجنة امتحانية بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة من خلال استخدامه سماعة اذن، حيث تم رصد الطالب على الفور خلال قيامه بتركيب سماعة أذن وضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أيضا حيال المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجان المذكورة وأيضاً الملاحظين داخل اللجنتين.كما صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالبة بلجنة بمحافظة الشرقية قامت بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة الامتحانية.وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطالبة على الفور خلال قيامها بالغش الإلكتروني وتصوير ورقة الامتحان وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أيضا حيال المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجنة المذكورة وأيضاً الملاحظين داخل اللجنة.