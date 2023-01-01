زيكر 001 موديل 2024 الجديدة .. شاهد



زيكر 001 زيكر 001

كشف شركة جيلي الصينية عن اصداراها الجديد زيكر 001 موديل 2024 الكهربائية ، وتنتمي 001 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

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- محرك زيكر 001 موديل 2024 الجديدة :تصل سرعة سيارة زيكر 001 موديل 2024 الجديدة القصوى إلى 200 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثانية، وبها محرك كهربائي، وبطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 741 كم/ساعة، وتنتج قوة 272 حصان، وبها عزم دوران 343 نيوتن/متر .زيكر 001 موديل 2024 الجديدةأما بالنسبة للنسخة الأقوى من زيكر 001 موديل 2024 الجديدة فـ تحتوي علي محركين كهربائيين، وبها بطارية 100 كيلوواط /ساعة، ويمكن قطع مسافة تصل إلى 656كم/ساعة، وتنتج قوة 544 حصان، وعزم دوران يصل إلى 686 نيوتن/ متر .- وسائل الأمان بـ زيكر 001 موديل 2024 الجديدة :زودت سيارة زيكر 001 موديل 2024 الجديدة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 7 وسائد هوائية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وفرامل مانعة الانغلاق، وبها فرامل للطوارئ، ونظام التوقف المؤقت، وبها بريك إلكتروني (EPB)، وبها نظام الأوتو بارك (APA)، ونظام مساعدة نزول المنحدرات، ونظام تحذير من الاصطدام الخلفي والأمامي، وحساسات خلفية وأمامية وبها نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات، ونظام الكشف عن النقاط العمياء، ومثبت مقاعد الأطفال، ونظام تحذيري بشأن مغادرة المسار، ومثبت سرعة متكيف، وكاميرا رؤية شاملة 360 درجة.- أبعاد زيكر 001 موديل 2024 :تأتي سيارة زيكر 001 موديل 2024 الجديدة بطول 4955 مم، وعرض 1999 مم، وارتفاع 1560 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2999 مم، ويصل وزن السيارة إلى 2200 كجم.- مواصفات زيكر 001 موديل 2024 الجديدة :زودت سيارة زيكر 001 موديل 2024 الكهربائية الجديدة بفتحة سقف بانوراما، وبها مقاعد بتغطية من الجلد، وبها مقاعد تدعم التبريد مع المساج للاسترخاء، وبها مقود مغطي بـ جلد النابا ويمكن تعديله في 4 اتجاهات بطريقة كهربائية، وبها مساحة للتخزين سعة 539 لتر وبطي المقاعد الخلفية تصل إلى 2,144 لتر.بالإضافة إلى ان سيارة زيكر 001 موديل 2024 الجديدة مزودة بـ تكيف هواء أوتوماتيك ثنائي و ثلاثي المناطق، وبها بروجيكتور معلومات، وإضاءة داخلية محيطية بألوان متعددة، وشاشة عرض النظام الترفيهي مقاس 15.4 بوصة، وشاشة للعدادات الرقمية مقاس 8.8 بوصة، وبها نظام صوتي يتكون من 8 سماعات، وبها شاحن لاسلكي.