زيزو يكشف تفاصيل تواصل تركي آل الشيخ معه لضمه للدوري السعودي



زيزو زيزو



قال أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، لو همشي من الزمالك هيكون تضحية عشان حل أزمات النادي وكلها سنتين تلاتة وأرجع تاني.



واضاف أحمد سيد زيزو عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2، تألقت فى البرتغال وبورتو طلب التعاقد معي لمدة 5 سنوات، وقعدت فى البيت 8 شهور قبل الانتقال لصفوف الزمالك، ولعبت مع الزمالك وأنا مش جاهز (مكنتش زيزو) والناس مكنتش متابعاني فى البرتغال.



زيزو والدوري السعودي

وأوضح زيزو، أن المستشار تركي آل الشيخ تواصل معه لضمه للوحدة السعودي خلال فترة لعبه بالبرتغال.

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واكد زيزو، كان هناك بنود في عرض نادي الشباب للزمالك يجعله يصل إلي 12 مليون دولار.وتابع زيزو عمري ما حسيت إني لاعب كرة جامد غير لما لعبت في نادي الزمالك، وواجباتي في منتخب مصر كرقم 8 مختلفة عما أقدمه مع نادي الزمالك، وهدفي أكون الهداف التاريخي لنادي الزمالك.