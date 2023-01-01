زيزو و الننى يظهران لأول مرة مع المنتخب الأولمبى أمام أوكرانيا استعدادا للأولمبياد

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يظهر محمد الننى وأحمد سيد زيزو لأول مرة مع المنتخب الأولمبى فى المباراة الودية التى يخوضها الفراعنة غداً أمام أوكرانيا، فى مدينة بوردو الفرنسية لتجربة خطة أولمبياد باريس 2024.

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واختار ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، الثنائى الننى وزيزو لتدعيم الفراعنة فى الأولمبياد، ومن المقرر أن يدفع بالقوة الضاربة غدا استعدادا لأولمبياد باريس.وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبى المصري ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.وضمت القائمة كلاً من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفى الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدى ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربى وعمر فايد، وفى الوسط محمد الننى وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفى الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لتوقيع غرامات على المنتخب الأولمبى بسبب تأخير إرسال القائمة النهائية للاعبين، حيث تم رفع القائمة على "السيستم" فى الموعد المحدد يوم 3 يوليو، قبل استكمال القائمة بالأسماء النهائية نظرا لوجود بعض الخلافات حول بعض الأسماء حتى اللحظات الأخيرة.