آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

زيزو و الننى يظهران لأول مرة مع المنتخب الأولمبى أمام أوكرانيا استعدادا للأولمبياد

آخر الأخباراخبار الرياضة › زيزو و الننى يظهران لأول مرة مع المنتخب الأولمبى أمام أوكرانيا استعدادا للأولمبياد

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يظهر محمد الننى وأحمد سيد زيزو لأول مرة مع المنتخب الأولمبى فى المباراة الودية التى يخوضها الفراعنة غداً أمام أوكرانيا، فى مدينة بوردو الفرنسية لتجربة خطة أولمبياد باريس 2024.

واختار ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، الثنائى الننى وزيزو لتدعيم الفراعنة فى الأولمبياد، ومن المقرر أن يدفع بالقوة الضاربة غدا استعدادا لأولمبياد باريس.
2
وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبى المصري ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وضمت القائمة كلاً من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفى الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدى ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربى وعمر فايد، وفى الوسط محمد الننى وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفى الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لتوقيع غرامات على المنتخب الأولمبى بسبب تأخير إرسال القائمة النهائية للاعبين، حيث تم رفع القائمة على "السيستم" فى الموعد المحدد يوم 3 يوليو، قبل استكمال القائمة بالأسماء النهائية نظرا لوجود بعض الخلافات حول بعض الأسماء حتى اللحظات الأخيرة.
6

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على زيزو و الننى يظهران لأول مرة مع المنتخب الأولمبى أمام أوكرانيا استعدادا للأولمبياد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27963

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام