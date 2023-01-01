زياده أسعار سيارات بايك الصينية في مصر

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أعلنت شركة ألكان أوتو التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، زيادة أسعار جميع طرازاتها المتاحة بالسوق المصري بقيمة تتراوح بين 10 إلى 25 ألف جنيه.

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وتتنوع الطرازات التي تقدمها العلامة في السوق المصري بين سيدان عائلية وكروس أوفر و SUV رياضية متعددة الاستخدامات.ونستعرض من خلال التقرير التالي الأسعار الجديدة لسيارات بايك الصينية التي سيتم تطبيقها من اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري:بايك U5 Plusارتفعت أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 بقيمة 25 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 824.900 جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 924.900 جنيه.بايك X55ارتفعت أسعار بايك X55 الصينية موديل 2025 بقيمة 10 آلاف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون 259 ألف و 900 جنيه للفئة الأولي Highline، ومليون و359 ألف و 900 جنيه للفئة الثانية Topline، ومليون و484 ألف و900 جنيه للفئة الثالثة Premium.بايك X7ارتفعت أسعار بايك X7 الصينية موديل 2025 بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و544 ألف و900 جنيه للفئة الأولي Highline، ومليون 619 ألف جنيه للفئة الثانية Topline، ومليون و674 ألف و900 جنيه للفئة الثالثة Premium.