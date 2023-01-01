زيادة شهر سبتمبر على سعر كوبرا ليون 2024



كوبرا ليون 2024 كوبرا ليون 2024

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة كيان ايجيبت (وكيل سيارات سيات وكوبرا في مصر) لزيادة سعرية خلال شهر سبتمبر على سيارة كوبرا ليون 2024 بالسوق المحلي، حيث يتم تقديم هذه السيارة بفئة واحدة فقط أصبح سعرها الرسمي كالتالي بعد الزيادة:

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- فئة واحدة بسعر 1 مليون و610 ألف جنيه (بعد زيادة 40 ألف جنيه).جدير بالذكر أن شركة كوبرا للسيارات تعتبر شركة تابعة لسيات الإسبانية، وتم إطلاق هذه الشركة كعلامة تجارية منفصلة عن سيات في 2018، وتقدم كوبرا نسخ عالية الأداء والقوة من سيارات سيات.ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 190 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن لهذا الموديل من كوبرا ليون التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 7.2 ثانية فقط، وبسرعة قصوى تبلغ 227 كم/ساعة.ويتم تقديم هذه السيارة في السوق المحلي بفئة واحدة فقط مزودة بالتجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة (متاح أيضا 19 بوصة).- مصابيح أمامية وخلفية LED.- سقف داخلي باللون الأسود.- فرش داخلي من الجلد.- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- شاشة 10.25 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- سبويلر خلفي.- زجاج خلفي ملون.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- سنسور ضوء ومطر.- نظام ذكي لدخول وتشغيل السيارة.- نظام صوتي قوي.- مثبت سرعة.- مرايات جانبية كهربائية.- سنسور خلفي.