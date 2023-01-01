زيادة شهر سبتمبر على أسعار سياره بي واي دي F3 موديل 2025



بي واي دي F3 بي واي دي F3

أعلنت شركة الأمل للسيارات باعتبارها وكيل سيارات BYD (بي واي دي) في مصر عن تقديمها زيادة سعرية رسمية خلال شهر سبتمبر على موديل 2025 من سيارتها بي واي دي F3 المجمعة محليا في السوق المصري، حيث تم ذكر أسعار موديل 2025 من السيارة في السوق المصري كالتالي بعد الزيادة:

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- ناقل يدوي بسعر 590 ألف جنيه (بعد زيادة 20 ألف جنيه).- ناقل أوتوماتيكي بسعر 670 ألف جنيه (بعد زيادة 20 ألف جنيه).جدير بالذكر أن السيارة مزودة بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و145 نيوتن متر من عزم الدوران، كما يتصل هذا المحرك في الفئة الأولى بناقل حركة يدوي 5 سرعات، وفي الفئة الثانية بناقل أوتوماتيكي 4 سرعات، ويتم نقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- تكييف هواء.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية بإشارات LED.- زجاج كهرباء أمامي وخلفي.- فرش داخلي من الجلد.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمنع إدارة المحرك لمنع السيارة من السرقة.