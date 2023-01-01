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زيادة شهر سبتمبر على أسعار سيات تاراكو 2024

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صورة الخبر: سيات تاراكو 2024
سيات تاراكو 2024

تقدم شركة كيان ايجيبت باعتبارها وكيل سيات في مصر العديد من الموديلات، ومؤخرا ضمت لهم موديل 2025 من سيارتها سيات تاراكو التي تنتمي لفئة SUV، والتي تعتبر أكبر سيارة تقديمها سيات بهذه الفئة في السوق المحلي.

ويتم تقديم السيارة حاليا في السوق المحلي بفئتين فقط وبالأسعار التالية بعد تقديم الزيادة الجديدة على هذا الموديل:

- فئة ستايل بلس (غير متاحة).
- فئة اكسبرينس بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).

- فئة FR بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).

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ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة DSG أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



وبهذه المواصفات تستطيع السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبسرعة قصوى 199 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 7.3 لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.



وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

- 6 وسائد هوائية.

- نظام المكابح ABS.

- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.

- نظام ديناميكي لثبات السيارة.

- نظام لمنع سرقة السيارة وإدارة المحرك.

- نظام لمراقبة حالة السائق.

- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

- شاشة 8.2 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.

- مثبت سرعة.

- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.

- مكابح يد كهربائية.

- كاميرا خلفية.

- مرايات جانبية كهربائية بخاصية التسخين.

- 3 مداخل USB-C وبلوتوث.

- مصابيح أمامية وخلفية LED.

- مصابيح أمامية LED نهارية.

- عجلة قيادة رياضية متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.

- زجاج خلفي ملون.

- مقاعد أمامية قابلة للتعديل.

- تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي النطاق

- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.

- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.

- فتحة سقف بانورامية.

- أنظمة متعددة للقيادة.

المصدر: التوكيل

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