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زيادة جديدة على سعر سياره سيات أتيكا 2024

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صورة الخبر: سيات أتيكا 2024
سيات أتيكا 2024

أعلنت مؤخرا شركة كيان ايجيبت (الوكيل الرسمي لشركة سيات في مصر) عن تقديم زيادة جديدة (الثانية خلال أغسطس) على سعر موديل 2024 من سيارتها أتيكا في السوق المحلي، وهي سيارة تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، وبلغ سعرها كالتالي بعد الزيادة:

- فئة ستايل بلس بسعر 1 مليون و850 ألف جنيه (بعد زيادة 80 ألف جنيه).

- فئة اكبيرينس بسعر 1 مليون و950 ألف جنيه (بعد زيادة 80 ألف جنيه).
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جدير بالذكر أن هذه السيارة مزودة بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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ويبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، كما يمكن للمحرك دفع السيارة من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني تقريبا، وبسرعة قصوى 198 كم/ساعة.

المصدر: التوكيل

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