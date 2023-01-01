زيادة جديدة على أسعار موديل 2025 من سياره MG5 في مصر



MG5 MG5

قدمت شركة المنصور للسيارات (الوكيل المحلي لسيارات MG) مؤخرا زيادة سعرية جديدة على أسعار موديل 2025 من سيارتها ام جي 5 (MG5)، والتي تعتبر أرخص سيارة ام جي جديدة في مصر بالرغم من التغيرات المستمرة في أسعار السيارات في السوق المحلي، حيث تم الإعلان عن أحدث قائمة سعرية لهذا الموديل كالتالي:

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- فئة ستاندرد بسعر 900 ألف جنيه (بعد زيادة 40 ألف جنيه).- فئة كومفورت (غير متاحة حاليا).- فئة لكشري بسعر 1 مليون جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).ويتم طرح هذه الفئات الثلاثة بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 120 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة ستاندرد:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- كمبيوتر رحلات.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- مصابيح أمامية هالوجين وخلفية LED.- مرايات جانبية كهربائية.فئة كومفورت:وتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- مصابيح أمامية نهارية LED.- سنسور خلفي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.فئة لكشري:وتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- وسائد هوائية جانبية.- مكابح يد كهربائية.- مصابيح أمامية LED.- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- فتحة سقف.- نظام كاميرات بزاوية 360 درجة حول السيارة.- مقاعد جلدية.- مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا.- شاشة 10 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.جدير بالذكر أن محرك هذه السيارة يبلغ متوسط استهلاكه للوقود 47 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، وتقدم المنصور للسيارات هذا الموديل محليا بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر (أيهما أقرب).