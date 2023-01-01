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زيادة جديدة على أسعار موديل 2025 من سياره بي واي دي F3

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صورة الخبر: بي واي دي F3
بي واي دي F3

أعلنت شركة الأمل للسيارات باعتبارها وكيل سيارات BYD (بي واي دي) في مصر عن تقديمها زيادة سعرية رسمية على موديل 2025 من سيارتها بي واي دي F3 المجمعة محليا في السوق المصري، حيث تم ذكر أسعار موديل 2025 من السيارة في السوق المصري كالتالي بعد الزيادة:

- ناقل يدوي بسعر 570 ألف جنيه (بعد زيادة 10 آلاف جنيه).

- ناقل أوتوماتيكي بسعر 650 ألف جنيه (بعد زيادة 10 آلاف جنيه).
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جدير بالذكر أن السيارة مزودة بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و145 نيوتن متر من عزم الدوران، كما يتصل هذا المحرك في الفئة الأولى بناقل حركة يدوي 5 سرعات، وفي الفئة الثانية بناقل أوتوماتيكي 4 سرعات، ويتم نقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:

- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

- نظام المكابح ABS.

- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.

- تكييف هواء.

- عجلة قيادة متعددة الوظائف.

- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.

- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.

- مرايات جانبية كهربائية بإشارات LED.

- زجاج كهرباء أمامي وخلفي.

- فرش داخلي من الجلد.

- قفل مركزي للأبواب.

- نظام لمنع إدارة المحرك لمنع السيارة من السرقة.

المصدر: التوكيل

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