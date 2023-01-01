زيادة أسعار سياره MG One الجديدة في السوق المصري



MG One MG One

باعتبارها وكيلا لسيارات MG (إم جي) في مصر، قدمت شركة المنصور مؤخرا زيادة سعرية على سيارتها ام جي وان (MG One) الجديدة من فئة كروس أوفر وSUV في السوق المصري، وبذلك أصبحت أسعارهما كالتالي:

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- فئة ستاندرد بسعر 1 مليون و380 ألف جنيه (بعد زيادة 60 ألف جنيه).- فئة لكشري بسعر 1 مليون و480 ألف جنيه (بعد زيادة 60 ألف جنيه).جدير بالذكر أن الفئات السابقة تحمل محرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 181 حصان وعزمه 285 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT تنقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة.أما بالنسبة للتجهيزات المتاحة مع هذا الموديل فتضم التجهزات التالية:فئة ستاندرد:- نقاط تثبيت مقاعد الأطفال.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- نظام منع السرقة.- مرايا خارجية كهربائية بخاصية الضم.- فرش داخلي من القماش.- سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- ثلاجة بمسند اليد.- تكييف هواء بمخارج خلفية.- شاشة رقمية واحدة بديلة للعدادات التقليدية والشاشة الوسطية بمقاس 30 بوصة.- وسائد هوائية أمامية.- مكابح يد كهربائية.- نظام مراقبة ضغط الإطارات.- عجلة قيادة رياضية متعددة الاستخدامات.- نظام تحكم إلكتروني بثبات السيارة.فئة لكشري:وتضم التجهيزات السابقة مضاف إليها التالي:- نظام مراقبة النقطة العمياء.- سقف بانورامي.- فرش داخلي من الجلد.- إضاءة محيطية Ambient Lighting.- مقعد للسائق بتحكم كهربائي.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- 6 وسائد هوائية.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.- كاميرات 360 درجة.- نظام تحذير عند فتح الأبواب.- نظام تحذير من السيارات القادمة من الخلف.- نظام المساعدة في تغيير الحارة المرورية.- مرايا خارجية بخاصية الضم.