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زيادة أسعار سياره ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة في مصر

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صورة الخبر: ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت
ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

شهدت الفترة الماضية إطلاق شركة دايموند موتورز (باعتبارها وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر) لسيارتها ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة كليا في السوق المصري، وفي بداية شهر أغسطس تم زيادة أسعار هذه السيارة ليصبح كالتالي:

- فئة هاي لاين بسعر 1 مليون و375 ألف جنيه (بدون زيادة).

- فئة بريميوم بسعر 1 مليون و500 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).
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جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة سيتم تقديمه محليا بمحرك 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 103 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة من فئة CVT.
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أما بالنسبة لأهم التجهيزات المقدمة مع هذا الموديل من السيارة فتشمل الآتي:

- وسائد هوائية أمامية وجانبية.

- أنظمة المكابح ABS وEBD.

- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.

- نظام ثبات الكتروني للسيارة.

- مرايات جانبية كهربائية.

- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.

- تكييف هواء أوتوماتيي ثنائي النطاق.

- نظام للتحكم في الجر.

- مثبت سرعة.

- كاميرا خلفية.

- نظام صوتي يضم 6 سماعات.

- شاشة وسطية 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.

- مصابيح LED أمامية وخلفية.

- مصابيح LED أمامية نهارية.

- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.

- سبويلر خلفي.

- فرش داخلي من القماش.

المصدر: التوكيل

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