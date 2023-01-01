زيادة أسعار سياره شيري تيجو 7 موديل 2025 في مصر



شيري تيجو 7 شيري تيجو 7

خلال الفترة الماضية قدمت شركة جي بي غبور أوتو (الوكيل المحلي لسيارات شيري) زيادة سعرية على موديل 2005 من سيارتها شيري تيجو 7 المجمعة محليا في السوق المصري، حيث يقدم هذا الموديل بفئتين فقط تم ذكر أسعارهما كالتالي:

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- فئة أولى بسعر 980 ألف جنيه (بعد زيادة 10 آلاف جنيه).- فئة ثانية بسعر 1 مليون و60 ألف جنيه (بعد زيادة 15 ألف جنيه).وتشترك فئات هذه السيارة في نفس المحرك، وهو محرك بنزين 4 إسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن الكتروني ESP.- مصابيح أمامية LED نهارية وخلفية LED.- مرايات جانبية قابلة للتسخين.- شاشة 9 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاشة 4.5 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مفتاح ذكي.- مثبت سرعة.- زجاج خلفي داكن.الفئة الثانية:تشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- وسائد هوائية جانبية.- مقاعد جلدية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- نظام تحذير من اقتراب الأجسام والسيارات من مقدمة السيارة.- منافذ USB خلفية.- حامل أكواب خلفي.- فتحة سقف بانورامية.