زيادة أسعار سياره شيري تيجو 7 موديل 2025 في مصر

شيري تيجو 7
خلال الفترة الماضية قدمت شركة جي بي غبور أوتو (الوكيل المحلي لسيارات شيري) زيادة سعرية على موديل 2005 من سيارتها شيري تيجو 7 المجمعة محليا في السوق المصري، حيث يقدم هذا الموديل بفئتين فقط تم ذكر أسعارهما كالتالي:
- فئة أولى بسعر 980 ألف جنيه (بعد زيادة 10 آلاف جنيه).
- فئة ثانية بسعر 1 مليون و60 ألف جنيه (بعد زيادة 15 ألف جنيه).
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وتشترك فئات هذه السيارة في نفس المحرك، وهو محرك بنزين 4 إسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.
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وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:
فئة أولى:
- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.
- أنظمة المكابح ABS وEBD.
- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.
- نظام توازن الكتروني ESP.
- مصابيح أمامية LED نهارية وخلفية LED.
- مرايات جانبية قابلة للتسخين.
- شاشة 9 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.
- شاشة 4.5 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.
- نظام صوتي يضم 4 سماعات.
- مفتاح ذكي.
- مثبت سرعة.
- زجاج خلفي داكن.
الفئة الثانية:
تشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:
- وسائد هوائية جانبية.
- مقاعد جلدية.
- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.
- نظام تحذير من اقتراب الأجسام والسيارات من مقدمة السيارة.
- منافذ USB خلفية.
- حامل أكواب خلفي.
- فتحة سقف بانورامية.
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