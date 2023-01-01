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زيادة أسعار سياره سيات ليون موديل 2024 في مصر

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صورة الخبر: سيات ليون
سيات ليون

باعتبارها وكيل رسمي لسيارات سيات الإسبانية في مصر، أعلنت شركة كيان ايجيبت عن تقديم زيادة سعرية طفيفة على موديل 2024 من سيارتها ليون في السوق المحلي، حيث بلغت الزيادة 10 آلاف جنيه، وبهذه التغيرات أصبح سعر موديل 2024 كالتالي:

- فئة Advance بسعر 1 مليون و510 ألف جنيه (بعد زيادة 10 آلاف جنيه).

- فئة Advance فتحة سقف (غير متاحة).
- فئة FR (غير متاحة).



وفي مصر يتم تقديم هذا الجيل من السيارة بمحرك بنزين 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).


أما بالنسبة لأهم التجهيزات المتاحة مع هذا الموديل فتشمل الآتي:

- أنظمة المكابح ABS وEBD وBA.

- 6 وسائد هوائية.

- نظام ثبات الكتروني للسيارة.

- مصابيح أمامية LED.

- مصابيح أمامية LED نهارية.

- مثبت سرعة.

- تكييف هواء ثلاثي النطاق.

- كاميرا خلفية.

- زجاج أوتوماتيكي.

- زجاج خلفي داكن.

- مصابيح ضبابية أمامية ديناميكية.

- مصابيح ضبابية خلفية.

- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم كهربائيا.

- سقف بانورامي.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

- إمكانية تغيير السرعة من عجلة القيادة.

- سبويلر خلفي.

- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.

- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.

- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.

- بلوتوث.

- مرايات جانبية بخاصية التسخين.

- نظام صوتي يضم 9 سماعات من شركة Beats.

- مقعد كهربائي للسائق.

- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.

- نظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.

- مقاعد رياضية.

- سنسور ضوء ومطر.

- نظام لتلقي الأوامر الصوتية من السائق.

المصدر: التوكيل

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