زيادة أسعار سياره تويوتا فورتشنر 2025 في مصر



تويوتا فورتشنر 2025 تويوتا فورتشنر 2025

تعتبر فورتشنر من أكثر السيارات المميزة التي يقدمها وكيل تويوتا في السوق المحلي، وذلك لأنها تعتبر السيارة الأكبر حجما بين سيارات الشركة اليابانية في مصر.

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ومؤخرا قدم الوكيل في مصر زيادة سعرية على موديل 2025، وبذلك أصبحت الأسعار الرسمية لهذا الموديل من السيارة كالتالي:- فئة أولى سمارت دفع خلفي بسعر 3 مليون و400 ألف جنيه (بعد زيادة 150 ألف جنيه).- فئة ثانية إليجانس دفع كلي بسعر 3 مليون و700 ألف جنيه (بعد زيادة 150 ألف جنيه).- فئة ثالثة سبورت دفع كلي بسعر 3 مليون و900 ألف جنيه (بعد زيادة 150 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بفئتين من المحركات، الأولى لمحرك 4 اسطوانات بسعة 2700 سي سي وبقوة 163 حصان وعزم 234 نيوتن متر، ويتم تقديمه بالفئة الأولى (دفع خلفي) من السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.أما الفئة الثانية من المحركات فهي أكبر حجما، حيث يتكون المحرك من 6 اسطوانات، وتبلغ سعته 4000 سي سي وقوته 234 حصان، ويتصل هذا المحرك ايضا بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وتقدمه الشركة بخاصية الدفع الكلي مع الفئتين الثانية والثالثة الأعلى من السيارة.وتشمل التجهيزات التي تقدمها تويوتا بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى سمارت:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية لحماية ركبة السائق.- نظام المكابح ABS.- نظام مساعدة المكابح BA.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام الكتروني للمحافظة على ثبات السيارة.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- إطارات باطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية نهارية LED.- مصابيح ضبابية خلفية.- مثبت سرعة.- شاشة 4.2 بوصة وسط العدادات خلف عجلة القيادة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- تكييف هواء يدوي بفتحات خلفية.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- كاميرا خلفية.- فرش داخلي من القماش.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم الكهربائي.- زجاج داكن.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثانية إليجانس:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- انذار صوتي لحماية السيارة من السرقة.- إطارات باطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- فرش داخلي من الجلد.- مقاعد أمامية يمكن التحكم فيها كهربائيا.- نظام لتغيير السرعة من عجلة القيادة.فئة ثالثة سبورت:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- مصدات أمامية وخلفية رياضية.- شبكة تهوية أمامية رياضية.- تكييف هواء ثنائي النطاق مع مخارج تكييف خلفية.- مخرج كهرباء 12 فولت.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- صندوق تبريد أمامي.- زجاج داكن (جانبي وخلفي).- كاميرا خلفية.- مفتاح بصمة للسائق والراكب الأمامي والصندوق الخلفي.- شاشة باللمس 8 بوصة.