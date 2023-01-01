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زيادة أسعار سياره بايك X55 الجديدة في السوق المصري لأول مرة

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صورة الخبر: بايك X55
بايك X55

شهدت الفترة الماضية تقديم الكان أوتو (الوكيل الجديد لسيارات بايك الصينية في مصر بدلا من بودي جروب) لأول زيادة سعرية على سيارة بايك X55 الجديدة موديل2024 من فئة SUV في السوق المحلي، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة لهذا الموديل كالتالي:

- فئة هاي لاين بسعر 1 مليون و260 ألف جنيه (بعد زيادة 10 آلاف جنيه).

- فئة توب لاين بسعر 1 مليون و360 ألف جنيه (بعد زيادة 10 آلاف جنيه).
- فئة بريميوم لاين بسعر 1 مليون و485 ألف جنيه (بعد زيادة 10 آلاف جنيه).


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جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 185 حصان وعزم 305 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.







وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

- وسائد هوائية أمامية.

- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.

- نظام ثبات الكتروني ESP.

- نظام HHC المساعد للسائق في صعود المرتفعات.

- مثبت سرعة.

- كاميرا خلفية.

- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.

- جهاز إنذار ضد السرقة.

- فرش داخلي من القماش.

- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.

- مصابيح خلفية LED.

- مصابيح أمامية LED.

- تكييف هواء ثنائي النطاق بمخارج خلفية.

- شاشة 10 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.

- شاشة 10 بوصة وسطية لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.

- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 18 بوصة.

- بلوتوث ومنافذ يو اس بي.

- مقاعد خلفية قابلة للتعديل.

- نظام صوتي يضم 4 سماعات.

المصدر: التوكيل

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