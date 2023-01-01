زى النهاردة منذ 41 عاما.. سالى رايد تصبح أول امرأة أمريكية تصعد إلى الفضاء 18 يونيو 1983

"زي النهارده" منذ 41 عاما، أصبحت رائدة الفضاء ناسا سالي رايد، أول امرأة أمريكية في الفضاء بعد أن انطلقت هي وأربعة من زملائها على متن مكوك الفضاء تشالنجر في مهمة STS-7، في 18 يونيو 1983، وفقاً لموقع space.
وأمضى رواد الفضاء 6 أيام في الفضاء وقاموا بنشر قمرين صناعيين للاتصالات لإندونيسيا وكندا.
أصبحت رايد أول امرأة تقوم بتشغيل كندارم، الذراع الآلية للمكوك، لقد استخدمته لنشر قمر صناعي مكوك محمل بالتجارب العلمية، واستخدمته لاحقًا مرة أخرى لإعادة القمر الصناعي إلى داخل المكوك، وعادوا إلى الأرض في 24 يونيو.
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