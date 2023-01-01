زى النهاردة منذ 41 عاما.. سالى رايد تصبح أول امرأة أمريكية تصعد إلى الفضاء 18 يونيو 1983

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صورة الخبر: سالي رايد
سالي رايد

"زي النهارده" منذ 41 عاما، أصبحت رائدة الفضاء ناسا سالي رايد، أول امرأة أمريكية في الفضاء بعد أن انطلقت هي وأربعة من زملائها على متن مكوك الفضاء تشالنجر في مهمة STS-7، في 18 يونيو 1983، وفقاً لموقع space.

وأمضى رواد الفضاء 6 أيام في الفضاء وقاموا بنشر قمرين صناعيين للاتصالات لإندونيسيا وكندا.

أصبحت رايد أول امرأة تقوم بتشغيل كندارم، الذراع الآلية للمكوك، لقد استخدمته لنشر قمر صناعي مكوك محمل بالتجارب العلمية، واستخدمته لاحقًا مرة أخرى لإعادة القمر الصناعي إلى داخل المكوك، وعادوا إلى الأرض في 24 يونيو.

أصبحت رايد فيما بعد أول امرأة أمريكية تسافر للمرة الثانية عندما انطلقت في مهمة تشالنجر أخرى، STS-41G، في عام 1984، كما شغلت رايد منصب رئيس موقع Space من عام 1999 إلى عام 2000.

منذ 41 عامًا أصبحت سالي رايد أول رائدة فضاء أمريكية، وبعد تسع سنوات في وكالة ناسا أصبحت رايد بروفيسورة في جامعة كاليفورنيا سان دييجو، في عام 2022، وأصبحت سارة صبري أول رواد الفضاء المصريين، وحالياً هي تحضر الدكتوراه في علوم الفضاء في جامعة نورث داكوتا.

المصدر: اليوم السابع

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