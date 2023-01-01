

زوجة يوسف الشريف عن عمليته الجراحية: أصعب لحظات حياتي زوجة يوسف الشريف عن عمليته الجراحية: أصعب لحظات حياتي

وجهت الكاتبة إنجي علاء زوجة الممثل يوسف الشريف، رسالة له بعد خضوعة لعملية جراحية.



خضع يوسف لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري، خارج البلاد، ومن المقرر أن يعود للقاهرة قريبا.



نشرت إنجي صورة لها مع يوسف وكتبت تعقيبا عليها لتحمد الله على سلامته، وتصف وقت خضوعه للجراحة بأنه أصعب لحظات حياتها، ودعت الله أن يحفظه لها ولأولادها ولأسرته ولكل جمهوره، وطمأنت الجميع على صحته وأنه بخير.

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سافر يوسف لإجراء العملية الجراحية مباشرة بعد تكريمه في مهرجان "الأهرام" للدراما بساعات، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة الأربعاء المقبل.الجدير بالذكر أن يوسف الشريف سيعود للسينما قريبا، وأنه بدأ تحضير فيلمه الجديد، والمقرر أن يبدأ تصويره في أواخر الشهر الجاري.ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل متعلقه بالتعاون الجديد، أو اسم الفيلم وفريق العمل المشارك فيه.كان آخر فيلم قدمه يوسف الشريف للسينما هو "العالمي" عام 2009.جدير بالذكر أن يوسف الشريف عرض له خلال شهر رمضان مسلسل "كفر دلهاب"، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن بطولة يوسف الشريف، وروجينا، وهادي الجيار، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغني، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.