زلزال بقوة 3.6 ريختر يهز السعودية دون وقوع أضرار



هزة أرضية هزة أرضية

كشف المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت ظهر اليوم (الجمعة) الساعة 12:03:24 ظهراً، هزة أرضية شرق الشنان في منطقة حائل.



وذكرت المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

في بيان له أن قوة الزلزال بلغت بلغت 3.6 درجة على مقياس ريختر.



وقال أبا الخيل إن الوضع مطمئن، واقتصر على الإحساس بالهزة، ولم يتم تسجيل هزات ارتدادية.