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زخة شهب دلتا الدلويات ..29-28 يوليو..

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور أشرف تادروس، إن السماء ستشهد يومي 29-28 يوليو، زخة شهب دلتا الدلويات.

وأضاف "هي زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة ، تأتي هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو.

تابع "سيعيق القمر هذا العام رؤية الكثير من الشهب وبخاصة الضعيف منها ، فضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء .
ذكر "تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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