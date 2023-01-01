رينو Rafale E-Tech الهجين الجديدة



رينو Rafale E-Tech رينو Rafale E-Tech

كشفت شركة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد رينو Rafale E-Tech 4x4 300 الهجين، وتنتمي Rafale E-Tech لفئة السيارات الـ SUV الكوبيه ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .



- أبعاد رينو Rafale E-Tech الهجين :



تأتي سيارة رينو Rafale E-Tech 4x4 300 الهجين الجديدة بطول 4.71 مم، وعرض 1.86 مم، وارتفاع 1.61 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.74 مم .

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- محرك رينو Rafale E-Tech الهجين :تحصل سيارة رينو Rafale E-Tech 4x4 300 الهجين علي قوتها من محرك بنزين سعه 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، ومتصل بها 3 محركات كهربائية يعطوا قوة تصل الي 300 حصان ، وبها بطارية سعه 22 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 100 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 6.4 ثانية .- مواصفات رينو Rafale E-Tech الهجين :تمتلك سيارة رينو Rafale E-Tech 4x4 300 الهجين العديد من المميزات من ضمنها، مجموعة التعليق المتوائمة والتي تتواءم مع حالة الطريق ، وكاميرا مثبتة في الأمام، وبها العديد من أوضاع القيادة، و شاشة ملتيميديا.