روي عطشك بذكاء: مشروبات صحية لمقاومة حرارة الصيف!



مشروبات صحية مشروبات صحية

يجلب الصيف أيضًا احتمالات الإصابة بضربة شمس، والطفح الجلدي، والدمامل، والأهم من ذلك، الجفاف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، يفقد الجسم الماء بطرق مختلفة من خلال الجلد على شكل عرق، ومن خلال الكلى على شكل بول وبراز، ومن خلال الرئتين أثناء زفير بخار الماء، جنبا إلى جنب مع الماء، يتم فقدان الأملاح والمعادن الأساسية. لذلك، من المهم تعويض العناصر الغذائية المفقودة في أسرع وقت ممكن.



نعرض لكم فيما يلي مجموعة من المشروبات الصحية التي تساعد الجسم على الترطيب خلال فصل الصيف:



-ماء جوز الهند

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يمكن لماء جوز الهند أن يحل محل الماء، يساعد مذاقه الحلو على استبدال المشروبات الغازية، على عكس المشروبات السكرية، فإن الطعم الحلو ليس له تأثير على جعلك أكثر عطشًا!فوائد:ماء جوز الهند هو مصدر غني للبوتاسيوم.فهو يساعد على منع الجفاف، والتعب، والإجهاد.إنه مشروب مهدئ للبيتا.-عصير الليمونإن منظر ورائحة شرائح الليمون يوقظك وينشطك، أضف بعض الملح والعسل إلى عصير الليمون للحصول على هذا المزيج الحلو والحامض، وسوف يحفز براعم التذوق لديك بشكل أكبر، يمكن لعصير الليمون هذا أن ينعشك على الفور حتى عندما تكون في مزاج خامل!فوائد:يساعد الجسم على إفراز العصارات الهضمية، مما يمنع عسر الهضم.تساعد الطبيعة الحمضية لليمون على إزالة الأوساخ العالقة بأسنانك، كما أنه يعزز التنفس المنعش، مما يجعله مثاليًا لنظافة الفم.فهو يعزز مستويات الطاقة لديك، دون زيادة المحتوى من السعرات الحرارية.فهو يساعد على تجديد تلك الأملاح الأساسية المفقودة من خلال العرق.- ??مشروب اللبن الرائبكوب كبير من اللبن هو ما طلبه الطبيب للبقاء رطبًا في الصيف، إنها واحدة من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لتبريد جسمك، بعد كل شيء، يعتبر اللبن الرائب نظامًا غذائيًا أساسيًا في الهند، كل ما عليك فعله هو تخفيفه وإضافة بعض الملح إليه، وسيكون لديك مشروب منعش للمساعدة في مقاومة الحرارة الخارجية، يمكنك أيضًا إضافة التوابل مثل مسحوق بذور الكمون وأوراق الكاري لإضفاء النكهة عليها.فوائد:فهو يساعد على حل أي مشاكل عسر الهضم التي قد تواجهها عن طريق إزالة السموم من نظامك.وهو مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين ب12 والبوتاسيوم.كما أنه يساعد في القضاء على الصداع والغثيان.-عصير البطيخإذا كنت ترغب في تناول الماء أو شرب الفاكهة، فإن البطيخ هو ما تبحث عنه، لا يمكنك التأكد تمامًا مما إذا كنت تأكل أو تشرب البطيخ! ففي نهاية المطاف، تحتوي كل قضمة على 90% من الماء! لكن عصير البطيخ لديه وسيلة للوصول إلى كل عصب ساخن في جسمك، مما يبردك على الفور - جسديًا وعقليًا.فوائد:يساعد على التخلص من التعب، والتوتر.كما أنه جيد لتخفيف الصداع في يوم صيفي حار حار.نظرًا لأن البطيخ غني بالألياف، فهو مساعد جيد على الهضم، فهو يساعد على طرد السموم.ملحوظة: من الأفضل تناول البطيخ فقط دون دمجه مع الفواكه الأخرى.-عصير قصب السكرإنه المفضل عالميًا لأولئك الذين يعيشون في المناخات الاستوائية، حيث ينمو هذا العشب، لتعزيز النكهة، يمكنك مزج التوابل المختلفة والليمون وأوراق النعناع والزنجبيل، سوف يحفز ذوقك.فوائد:يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.كوب بارد من عصير قصب السكر يمكن أن يساعدك على تنشيطك على الفور.يساعد على تخفيف اضطرابات المعدة والإمساك.