روشتة نصائح هامه لتنظيف الرئتين عند المدخنين

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للسجائر آثار ضارة على الرئة لذلك يلجأ بعض المدخنين للاقلاع عن التدخين مع الحفاظ على رئتيه نظيفة، حيث أن الملوثات الصناعية والمركبات الكيميائية المتداخلة في صناعة السجائر تتراكم في الدم وتزيد من تكوّن المخاط على الرئتين، مما يزيد من تلف أنسجة الرئتين.

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ومع تغيير العادات الصحية الخاطئة واستبدالها بعادات صحية أفضل، مثل تناول الأطعمة التي تحتوي على أعشاب طبيعية وفواكه تحتوي على فيتامين ج تتخلل أنسجة الرئتين فتقوم بتهدئة وتقوية الأنسجة، وتخفف من تشنج الجهاز التنفسي، مما يساهم في تنظيف الرئتين عند المدخنين.نصائح لتنظيف الرئتين عند المدخنينتناول شراب الذرة عالي الفركتوز.تجنب المأكولات شديدة التركيز بالسكر.تجنب المأكولات التى تحتوي على تركيز صوديوم أو ملح شديد.تناول الفواكه التي تحتوي على مادة البروميلين، هذه المادة تساعد في تنظيف الرئتين عند المدخنين لأنها تساهم في مرونة الرئتين، والحصول على غاز أكسجين ناقي للجسم وتجد هذه المادة في الأناناس.الابتعاد عن المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من الصوداجنب أكل الوجبات السريعة والمأكولات المعلبة، استبدلها بمأكولات طبيعية وطازجة مُعدة في المنزل.تجنب تناول اللحوم لأنها تزيد من مخاطر ترسب المواد الكيميائية في الدم.استخدم بهارات وتوابل طبيعية على الأطعمة لتنظف الرئتين من المخاط الزائد المترسب على الرئتين بسبب المواد الكيميائية التي تحتويها السيجارة، من أمثلة هذه التوابل الزنجبيل المطحون والبصل والثوم.استنشق الهواء النظيف، حاول قدر الإمكان الابتعاد عن استنشاق عودام السيارات، وحاول أن تأخذ نزهة في آخر الأسبوع لأرض خضراء تستنشق فيها الهواء النقي.ممارسة تمارين التنفس مثل اليوجا، وتساعد اليوجا على تنظيف الرئتين عند المدخنين وتقوي أنسجة الرئةالتقليل من استنشاق الهواء المعبأ بالملوثات والمواد الكيميائية كـ المنظفات المنزلية والمبيضات ومعطرات الجو، لاحتواء هذه المنظفات على مواد كيميائية تضر بالرئتين.تناول الاعشاب الطبيعية الصحية