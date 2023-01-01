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روشتة لحماية الأطفال من التعرض للإعلانات المضللة على الإنترنت

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صورة الخبر: حماية الأطفال من للإعلانات المضللة
حماية الأطفال من للإعلانات المضللة


يتعرض الكثير من الأطفال للأعلانات المضللة عبر الإنترنت، نقدم نصائح لحماية الأطفال من التعرض للإعلانات المضللة على الإنترنت، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

تفعيل التحكم الأبوي
استخدم ميزات التحكم الأبوي في المتصفح أو الجهاز لتقييد المحتوى غير المناسب.
اضبط إعدادات البحث الآمن والتصفية للمحتوى المناسب لأعمار الأطفال.
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التعليم والتوعية
ناقش مع الأطفال كيفية التعرف على الإعلانات المضللة والتمييز بينها والمحتوى الحقيقي.
علمهم كيفية التواصل معك إذا واجهوا محتوى مشكوك فيه.

روشتة لحماية الأطفال من التعرض للإعلانات المضللة على الإنترنت

تحديد وقت الشاشة
ضع حدودًا زمنية لاستخدام الأجهزة والإنترنت بما يتناسب مع أعمار الأطفال.
شجّع على أنشطة بديلة كالقراءة والرياضة والتفاعل الاجتماعي.
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مراقبة النشاط
تابع سجل تصفح الأطفال للإنترنت بانتظام.
كن على دراية بالمواقع والتطبيقات التي يستخدمونها.


تشفير الاتصال
استخدم برامج VPN وتطبيقات تشفير لحماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.
تجنب مشاركة معلومات شخصية حساسة عبر الإنترنت.

روشتة لحماية الأطفال من التعرض للإعلانات المضللة على الإنترنت

التواصل والدعم
شجع الأطفال على التحدث معك بشكل مفتوح عن تجاربهم عبر الإنترنت.
كن مستعدًا للاستماع وتقديم النصح والمساعدة عند الحاجة.


بتطبيق هذه التوصيات، ستتمكن من حماية أطفالك من الإعلانات المضللة والمحتوى الضار على الإنترنت.

المصدر: موقع هيلثي

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