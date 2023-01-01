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قال اللواء أبتي علاء الدينوف، نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية وقائد وحدة الكوماندوز التابعة للقوات الخاصة أحمد، إنه منذ بدء التوغل في منطقة كورسك في 6 أغسطس، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما لا يقل عن 7000 جندي في منطقة سودجا وحدها.

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وقال الدينوف: "منذ بدء هذه العملية في كورسك، تشير التقديرات إلى أن العدو خسر نحو 7 آلاف جندي في منطقة مسؤوليتنا منطقة سودزا وحدها".وشن الجيش الأوكراني هجومًا واسع النطاق على منطقة كورسك الحدودية الروسية في 6 أغسطس.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في 11 سبتمبر، أن القوات الأوكرانية فقدت خلال فترة العمليات القتالية في منطقة كورسك أكثر من 12200 جندي و96 دبابة و42 مركبة قتالية للمشاة و77 ناقلة جنود مدرعة و656 مركبة قتالية مدرعة و401 مركبة آلية و90 مدفعًا و26 نظامًا لإطلاق الصواريخ المتعددة، بما في ذلك 7 قاذفات صواريخ من طراز HIMARS و5 قاذفات صواريخ متعددة من طراز M270 و8 أنظمة صواريخ أرض-جو ومركبتان لنقل وتحميل و22 محطة حرب إلكترونية و7 محطات رادار مضادة للبطاريات ونظامي رادار للدفاع الجوي و8 مركبات هندسية، من بينها مركبتان لإزالة العوائق ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز UR-77.