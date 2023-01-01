روسيا تعرب عن استعدادها للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

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صورة الخبر: رئيس إيران إبراهيم رئيسي
رئيس إيران إبراهيم رئيسي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث.

وقالت زاخاروفا في بيان: "نتابع عن كثب المعلومات التي تظهر حول مصير ركاب المروحية الثالثة، ومن بينهم ممثلون رفيعو المستوى لإيران، بمن فيهم الرئيس رئيسي".

وأكدت أن "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة في البحث عن المروحية المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث".

وأضافت: "نأمل بصدق أن يكونوا على قيد الحياة وألا تكون حياتهم وصحتهم في خطر".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

المصدر: RT

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