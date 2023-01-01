روسيا: تسجيل براءة اختراع لتقنية إنتاج المكثفات الفائقة من قشور الصنوبر

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أكد المكتب الإعلامي لجامعة "نوفوسيبيرسك" الروسية، حصول علماء الجامعة على براءة اختراع لتقنية إنتاج المكثفات الفائقة (مصادر الطاقة النبضية) من قشور الصنوبر.

وأوضح المكتب - في بيان نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري، اليوم الإثنين، أن هذه التكنولوجيا تُختبر حاليًا من قبل شريك صناعي محتمل، وتُناقش مسألة استخدامها في الإنتاج على نطاق صناعي.

وقالت صاحبة الابتكار، مارينا ليبيديفا، إن "العمل بدأ بإنشاء زملاء من معهد الحفز الكيميائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية فرع سيبيريا، طريقة لتخليق مواد كربونية من المواد النباتية، وبعد ذلك، تم اختبار باستخدام هذه التقنية عدة أنواع من المواد الخام المتوفرة، واتضح أن أفضل خيار هو قشور الصنوبر، وحددنا شروط إنتاج أقطاب كهربائية منها، واختبرناها، وكانت النتيجة ابتكار مكثف فائق، وحصلنا على براءة اختراع له".

وتعتبر المكثفات الفائقة مصدرا للطاقة النبضية وليس المستمرة، وهي مثالية لإمدادات الطاقة قصيرة المدى للأجهزة الإلكترونية منخفضة الطاقة.

ويمكن للمكثف الفائق (Supercapacitor) أن يخزن ويحرر الشحنة بسرعة ويتمتع بقوة كبيرة، كما يمكن أن يتحمل بسهولة - على عكس البطارية - عشرات وحتى مئات الآلاف من دورات الشحن والتفريغ ؛ لذلك بفضل هذه الخصائص أصبح يستخدم على نطاق واسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، مثل الألواح الشمسية والمولدات التي تدار بالرياح.

المصدر: روسيا اليوم

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